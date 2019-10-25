عبد المهدي: نحن امام ازمة نظام لم تدركها القوى السياسية والدولة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، ان العراق امام ازمة نظام لم تدركها القوى السياسية والدولة، فيما شدد على ضرورة انهاء اي تواجد للقوات الاجنبية في البلاد.
وقال عبد المهدي في كلمة له تابعتها الخليج 365، "اننا امام ازمة نظام لن تدركها القوى السياسية ولا قوى الدولة"، مبينا ان "الشعب بحسه ووعيه ادركها وهو ما يفسر الحراك الشعبي الواسع الذي نراه اليوم".
واضاف "امامنا معادلة حساسة وان المهمة الاساسية باتت اليوم تتلخص بتحقيق ثلاثة امور اساسية وهي ضمان اعلى مستوى من الحريات واعلى مستوى من الامن والاستقرار واعلى مستوى من الخدمات وفرص العمل والنمو الاقتصادي"، مشيرا الى انه "لا سبيل الى ذلك سوى بالتاكيد على المبادئ الدستورية بما في ذلك سن قانون لحماية الحريات وحق التعبير والتظاهر السلمي وحماية الاعلام الهادف وسن قانون الجريمة الالكترونية وكذلك دعم واسناد القوات الامنية وحصر السلاح بيد الدولة والتشديد على اهمية تطبيق الامر الديواني لهيكلة وتأطير قوى الحشد الشعبي بالمنظومة الامنية للدولة ومنع اي سلاح خارج سيطرة الدولة".
وشدد عبد المهدي على ضرورة "البحث بشكل معمق وجدي لانهاء ومعالجة اي تواجد للقوات الاجنبية ولاي طرف او دولة على الارض العراقية ايا كانت وتحت اي مسمى واتخاذ الاجراءات وفق الدستور والقوانين العراقية".
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