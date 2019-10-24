ردت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، على كتاب مجلس محافظة بابل بسحب يد المحافظ كرار العبادي، فيما اكدت أن سحب اليد ليست ضمن صلاحيات المجلس. وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ترد كتاب مجلس بابل بشأن سحب يد المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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