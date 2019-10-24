رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة جميع المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي

وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أصدر، اليوم، قراراً بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الخميس، عن إعادة ٢٣٥٨٨ من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.



ودعت وزارة الداخلية في (15 تشرين الأول 2019) المفسوخة عقودهم بسبب احداث 2008 الى الالتحاق الفوري إلى دوائرهم.