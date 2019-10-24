رئيس وزراء الفاتيكان لرئيس الجمهورية: نأمل تحقيق جميع تطلعات العراقيين بالحياة الكريمة

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الفاتيكان".

وأكد رئيس وزراء الفاتيكان، خلال الاتصال "دعمه للعراق، وتمنياته للشعب العراقي بالعيش في سلام ووئام، وأن تتحقق جميع تطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة".

