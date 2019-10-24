أعرب رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، السبت، لرئيس الجمهورية برهم صالح عن أمله في تحقيق جميع تطلعات العراقيين بالحياة الكريمة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الفاتيكان".
وأكد رئيس وزراء الفاتيكان، خلال الاتصال "دعمه للعراق، وتمنياته للشعب العراقي بالعيش في سلام ووئام، وأن تتحقق جميع تطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة".
وأكد رئيس وزراء الفاتيكان، خلال الاتصال "دعمه للعراق، وتمنياته للشعب العراقي بالعيش في سلام ووئام، وأن تتحقق جميع تطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الفاتيكان لرئيس الجمهورية: نأمل تحقيق جميع تطلعات العراقيين بالحياة الكريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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