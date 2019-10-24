متظاهرو التحرير يرفضون نصب أي منصة داخل الساحة

عبّر العشرات من متظاهري ساحة التحرير، الخميس، عن رفضهم نصب أي منصة داخل الساحة.
وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من الاشخاص حاولوا نصب منصة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والتي يحتشد فيها عشرات المتظاهرين استعداداً لانطلاق تظاهرة كبيرة يوم غد الجمعة".
وأضاف أن "المتظاهرين عبّروا عن رفضهم نصب أي منصة وسط ساحة التحرير".
ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.
وأضاف أن "المتظاهرين عبّروا عن رفضهم نصب أي منصة وسط ساحة التحرير".
ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.
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