أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن إعادة ٢٣٥٨٨ من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية اليوم، من المفسوخة عقودهم بلغ ٢٣٥٨٨". وأضافت "أنها مستمرة باصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع: ٢٣٥٨٨ من المفسوخة عقودهم عادوا للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.