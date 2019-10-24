الاعلام الأمني: ستة اشخاص قتلوا بدافع جنائي بناحية ابو صيدا في ديالى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية فرضت حظرا التجوال في قضاء المقدادية والنواحي المرتبطة بها في بمحافظة ديالى، ونفذت حملة تفتيش بعد أن حصلت حوادث قتل بدافع جنائي هذا اليوم في الناحية ابو صيدا حيث لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم منتسبين اثنين،وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية فرضت حظرا التجوال في قضاء المقدادية والنواحي المرتبطة بها في بمحافظة ديالى، ونفذت حملة تفتيش بعد أن حصلت حوادث قتل بدافع جنائي هذا اليوم في الناحية ابو صيدا حيث لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم منتسبين اثنين، فيما عثر على جثة مواطن اخر في ناحية ابي صيدا".

وأضافت الخلية، أن "هذه الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات الأمنية تأتي لضبط الامن والحفاظ على القانون ومطاردة الفاعلين، الذين ارتكبوا هذه الجرائم، في وقت ننفي فيه ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انتشار مسلحين مجهولين، كما نهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة والابتعاد عن التصعيد وبث الاخبار الكاذبة لإرباك الراي العام وتهديد الامن المجتمعي".



يشار الى أن القرات الامنية في المحافظة فرضت في وقت سابق من اليوم حظرا للتجوال في بعقوبة وابي صيدا، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين في المحافظة بينهم مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ورئيس مجلس الناحية سعد صريوي، اضافة الى أحد اقربائه، وايضا اغتيال شيخ مقرب من مدير ناحية أبي صيدا.