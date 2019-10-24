رئيس الحكومة البريطانية يعلن رغبته بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

دعا رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الخميس، رغبته بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وكان جونسون قد هدد في وقت سابق، بسحب القانون المتعلق باتفاق البريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني سريع لإقرار الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس العموم البريطاني، أول أمس الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتاً على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
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