رئيس الحكومة البريطانية يعلن رغبته بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

وذكرت "سكاي نيوز" في خبر مقتضب، ان "رئيس الحكومة البريطانية أعلن رغبته إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 12 كانون الاول".

وكان جونسون قد هدد في وقت سابق، بسحب القانون المتعلق باتفاق البريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني سريع لإقرار الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.



ووافق مجلس العموم البريطاني، أول أمس الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتاً على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي.