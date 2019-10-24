مجلة أميركية: واشنطن تنوي إرسال دبابات أبرامز إلى المناطق النفطية السورية

كشفت مجلة "نيوزويك" الأميركية، الخميس، عن نية الولايات المتحدة إرسال دبابات أبرامز لحماية حقول النفط في شرق سوريا.
ونقلت المجلة عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، إن "الجيش الأمريكي قد يرسل بعد موافقة البيت الأبيض، نصف كتيبة من لواء دبابات أمريكي (يتألف اللواء من ثلاث كتائب، ويضم عادة 90 دبابة). وهذا يعني أن، الأمريكيين، سيرسلون إلى هناك، 15 دبابة من طراز أبرامز، مع العناصر اللازمة لخدمتها وتشغيله".
وأضاف المصدر، أن "الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ستواصل مشاركتها في ضمان سلامة هذه الحقول النفطية".
وأضاف المصدر، أن "الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ستواصل مشاركتها في ضمان سلامة هذه الحقول النفطية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجموعة صغيرة من الجيش الأمريكي، ستبقى في المناطق النفطية السورية.
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