اعتبر مجلس محافظة بابل، المحافظ كرار العبادي مقالا، فيما فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من اليوم الخميس. وحصلت الخليج 365 على وثيقة عبارة عن إعلان صادر عن رئيس مجلس المحافظة للتقديم على شغل منصب المحافظ خلفا للعبادي. وفي ادناه نسخة من الوثيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس بابل يعد العبادي مقالا ويفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.