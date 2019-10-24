بالفيديو الداخلية تدخل حالة الانذار القصوى ج

حالة من الترقب تشهدها بغداد هذه الايام .. اهالي العاصمة يترقبون ما ستؤول اليه الاوضاع خلال الايام المقبلة, لا سيما مع التحشيد لتظاهرات الجمعة التي تعد امتدادا لاحتجاجات الاول من الشهر الحالي...

وزارة الداخلية تعمل جاهدة على ان لايحصل انفلات امني او تصرف فردي تجاه المحتجين السلميين كما حصل في التظاهرات الاخيرة , اذ وجهت مفاصلها كافة بالدخول في حالة الانذار القصوى ج مئة بالمئة اعتبارا من صباح الخميس ..

اما قرار فرض حظر التجوال فالقيادات الامنية تؤكد عدم ورود مثل هكذا قرار حتى الآن مرجحين فرضه في حال تعقدت الامور في ساحة التحرير وغيرها من المناطق التي تشهد بالعادة تظاهرات احتجاجية .

حالة الاستنفار لم تقتصر على الاجهزة الامنية فحسب , بل شملت الاجهزة الطبية ايضا , اذ ابلغت وزارة الصحة مديري المستشفيات بالاستعداد للتظاهرات المقبلة, ووفقاً لوثيقة صدرت عن الوزارة ، فإن مديري المستشفيات حصراً عليهم التواجد ومزاولة اعمالهم يوم الجمعة، وتهيئة جميع المستلزمات وردهات الطوارئ وسيارات الاسعاف, تحسبا لأي طارئ قد تشهده التظاهرات.

وبشأن الملاحة الجوية تؤكد مصادر في مطار بغداد تزايد اعداد المواطنين المتوجهين الى اقليم كردستان، مبينين أن جميع الحجوزات الى كردستان مغلقة تماما بسبب اكتمالها ، اذ لا توجد مقاعد لغاية يوم السبت المقبل. والسبب كما يعزوه مواطنون هو التخوف من تكرار سيناريو التظاهرات السابقة وحدوث صدامات وقطع للانترنيت فضلا عن حظر شامل للتجوال.