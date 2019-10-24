مقتل مدير جنسية ابو صيدا بهجوم مسلح في ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل مدير جنسية ابو صيدا في محافظة ديالى بهجوم مسلح في ثالث حادث من نوعه اليوم.
ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي يستهدف مسؤولي الناحية، خلال ساعات قليلة، اذا اطلق مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم، ظهر اليوم الخميس، تجاه مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أسفر عن مقتله في الحال، كما أطلق مسلحون مجهولون نار اسلحتهم، تجاه رئيس مجلس ناحية ابو صيدا في محافظة ديالى سعد صريوي وأحد اقربائه الذي كان برفقته، ما اسفر عن مقتلهما في الحال.
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