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مقتل مدير جنسية ابو صيدا بهجوم مسلح في ديالى

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل مدير جنسية ابو صيدا في محافظة ديالى بهجوم مسلح في ثالث حادث من نوعه اليوم.
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا نار اسلحتهم، ظهر اليوم، تجاه العقيد محمد الحميري، مدير جنسية ابي صيدا الحالي، ما اسفر عن مقتله في الحال".

ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي يستهدف مسؤولي الناحية، خلال ساعات قليلة، اذا اطلق مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم، ظهر اليوم الخميس، تجاه مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أسفر عن مقتله في الحال، كما أطلق مسلحون مجهولون نار اسلحتهم، تجاه رئيس مجلس ناحية ابو صيدا في محافظة ديالى سعد صريوي وأحد اقربائه الذي كان برفقته، ما اسفر عن مقتلهما في الحال.

 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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