وزير الداخلية: وجهنا باتخاذ أقصى التدابير الأمنية لتأمين مقرات وسائل الإعلام

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الخميس، أنه وجه باتخاذ "أقصى التدابير الامنية" لتأمين مقرات وسائل الإعلام.
وأضاف البيان، أن وزير الداخلية "استعرض الجهود المبذولة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به القوات التابعة للوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي".
وأكد الياسري، بحسب البيان، أن "وزارة الداخلية لن تدخر أي جهد من أجل تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها"، مبيناً انه وجه بـ"اتخاذ أقصى التدابير الامنية لتأمين تلك المقرات".
من جانبه، ثمن السفير الأميركي لدى بغداد "دور وزارة الداخلية في تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية".
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