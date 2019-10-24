وزير الداخلية: وجهنا باتخاذ أقصى التدابير الأمنية لتأمين مقرات وسائل الإعلام

وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل، اليوم، السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر في مكتبه"، مبيناً أن الياسري "أكد على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك".وأضاف البيان، أن وزير الداخلية "استعرض الجهود المبذولة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به القوات التابعة للوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي".

وأكد الياسري، بحسب البيان، أن "وزارة الداخلية لن تدخر أي جهد من أجل تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها"، مبيناً انه وجه بـ"اتخاذ أقصى التدابير الامنية لتأمين تلك المقرات".



من جانبه، ثمن السفير الأميركي لدى بغداد "دور وزارة الداخلية في تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية".