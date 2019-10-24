الصدر يدعو سرايا السلام لحماية المتظاهرين بحالة الاعتداء عليهم

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، سرايا السلام للنزول إلى الشارع من دون سلاح وحماية المتظاهرين بحالة الاعتداء عليهم، وفيما أهاب بشيوخ العشائر حماية اولادهم المتظاهرين قدر الامكان، أكد ضرورة رفع العلم العراقي فوق سطوح المنازل والمحال والعمارات والمساجد.
وأشار إلى "ضرورة تطرق أئمة صلوات الجمعة غداً للتظاهرات بصورة ايجابية وارشادية"، موضحاً انه "قد يحتاج المتظاهرين الى دعم لوجستي كالطعام والشراب والطبابة وما شاكل ذلك.. لذا ادعوا اصحاب رؤوس الاموال النزيهة لدعمهم قدر الامكان".
وأهاب الصدر، بشيوخ العشائر "حماية اولادهم المتظاهرين قدر الامكان ولو معنوياً".
وأكد أنه "في حال الاعتداء على المتظاهرين.. فعلى النائب الجهادي ان يزج سرايا السلام لنشر السلام بطرق مقبولة لحماية المتظاهرين ومن دون سلاح"، داعياً إلى "الدعاء في المساجد والحسينيات ودور العبادة والكنائس لحفظ العراق وسلامة الثوار وازاحة الفاسدين".
وتابع، أنه "على الجهات الطبية كالمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية عدم تعطيل عملها خلال التظاهرات"، مشدداً أنه "في حال قطع الطرق من اي من الطرفين فعلى الواعين التعامل مع الامر بحذر وترقب".
ولفت إلى أنه "في حال الاعتداء على المتظاهرين فعلى (رئيس الجمهورية) القيام بالسياقات القانونية والاجتماعية والاخلاقية اللازمة".
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