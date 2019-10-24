استقالة اعداد كبيرة من قيادات واعضاء الحزب الاسلامي في عموم العراق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداداً كبيرة من قيادات واعضاء الحزب الاسلامي العراقي في عموم محافظات العراق قدّمت استقالاتها".

وأضاف ان "أبرز المستقيلين بهاء النقشبندي نائب الامين العام، نصير العاني عضو المكتب السياسي ورئيس ديوان الرئاسة، صهيب الراوي عضو المكتب السياسي ومحافظ الانبار السابق".



وأوضح المصدر، أن "المستقيلين الآخرين هم عمار وجيه زين العبادين رئيس مجلس الشورى، صباح الكبيسي مسؤل مكتب التنظيم، ومحمد مبارك أحمد الجنابي مسؤول تنظيمات جنوب بغداد".

وأشار إلى أن "المستقيلين من أعضاء مجلس النواب هم فيصل العيساوي وعائشة المساري ونهلة الراوي".