اخبار العالم / اخبار العراق

استقالة اعداد كبيرة من قيادات واعضاء الحزب الاسلامي في عموم العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر سياسي، الخميس، باستقالة أعداد كبيرة من قيادات وأعضاء الحزب الإسلامي في عموم العراق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداداً كبيرة من قيادات واعضاء الحزب الاسلامي العراقي في عموم محافظات العراق قدّمت استقالاتها".

وأضاف ان "أبرز المستقيلين بهاء النقشبندي نائب الامين العام، نصير العاني عضو المكتب السياسي ورئيس ديوان الرئاسة، صهيب الراوي عضو المكتب السياسي ومحافظ الانبار السابق".


وأوضح المصدر، أن "المستقيلين الآخرين هم عمار وجيه زين العبادين رئيس مجلس الشورى، صباح الكبيسي مسؤل مكتب التنظيم، ومحمد مبارك أحمد الجنابي مسؤول تنظيمات جنوب بغداد".

وأشار إلى أن "المستقيلين من أعضاء مجلس النواب هم فيصل العيساوي وعائشة المساري ونهلة الراوي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة اعداد كبيرة من قيادات واعضاء الحزب الاسلامي في عموم العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا