‎محافظ النجف: سجلنا اعتراضنا على اقالة قائد شرطة المحافظة

اكد محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، انه سجل اعتراضه على اقالة قائد شرطة المحافظة العميد فائق فليح الفتلاوي، مبينا ان الاخير لم يعط الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.

وقال الياسري في مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، "اننا لم نوجه بإطلاق النار الحي على المتظاهرين، لا انا ولا قائد عمليات الفرات الأوسط ولا قائد شرطة النجف"، مبينا ان "يوم امس سجلنا اعتراضنا على اقالة قائد الشرطة العميد فائق فليح الفتلاوي واتصلت برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة التحقيقية ووزير المالية وابلغتهم بأننا متمسكين بقائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي لأنه أمر بمنع إطلاق النار على المتظاهرين وجميع النداءات مسجلة واطلعت عليها اللجنة التحقيقية".

واضاف ان "هناك مشكلة باللجنة التحقيقية، وما جرى أن هناك تصرف من بعض المتظاهرين سبب ارباكا وتوجها غير سلمي دفع بعض المنتسبين بحرف هذا الوضع"، موضحا "اننا شخصنا المنتسبين الذين قاموا بالرمي، والضباط الذين امروا بإطلاق النار".