أمانة مجلس الوزراء: تعيين أكثر من 1400 من حملة الشهادات العليا في وزارات عدة

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث لـ الخليج 365، إنه "ضمن الاجراءات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن تنفيذ حزم الإصلاحات الصادرة مؤخراً، والمتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، تم تعيين أصحاب الشهادات العليا بواقع: ٩٣٥ في وزارة التربية، ١٠٠ التعليم العالي، ١٠٨ الإسكان والإعمار، ٢٩١ الثقافة والآثار"، لافتاً إلى "استمرار إرسال قوائم بأسماء المهندسين إلى وزارة الدفاع، البالغ عددهم (١٠٠٠) تباعاً".وأشار مجيد، إلى "انتهاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من إعداد القوائم الخاصة بفئات المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، لغرض البدء بتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات، وبحسب الرقع الجغرافية ومسقط الرأس".

وأضاف مجيد، أنه "فيما يخص تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩، الخاص بمبادرة المشروع الوطني للإسكان، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، على الضوابط التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان لتوزيع قطع الأراضي السكنية".