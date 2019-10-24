خبير اقتصادي يدعو لحملة تنظيم النسل: العراق سيصل الى 90 مليون

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دعا الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الخميس، الى حملة لتنظيم النسل، مؤكدا ان العراق سيصل الى الى 90 مليون عام 2057.
واضاف العبيدي انه من المتوقع ان "يصل عدد سكان العراق خلال سنة 2057 اكثر من 90 مليون شخص يقابلها عدم وجود خطط استراتيجية طويلة لاستيعاب هذا العدد الهائل من السكان من ناحية التعليم والصحة وفرص العمل".
ولفت الى ان "التوقعات تشير الى ان انتاج النفط العراقي خلال السنوات الخمسين القادمة ستصل الى 6 مليون برميل بالمقابل فان سعر النفط المتوقع سنة 2057 سيكون بحوالي ال 70 دولار وهذا معناه ان معدل دخل الفرد السنوي سيتراجع بحوالي 23% عن ما هو عليه الوضع الان".
ويتوقع الجهاز المركزي للاحصاء بلوغ عدد سكان العراق حاليا اكثر من 39 مليون نسمة، مبينة ان معدل الخصوبة للمراة هي بحدود 3.9 مولود.
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