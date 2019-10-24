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خبير اقتصادي يدعو لحملة تنظيم النسل: العراق سيصل الى 90 مليون

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دعا الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الخميس، الى حملة لتنظيم النسل، مؤكدا ان العراق سيصل الى الى 90 مليون عام 2057.
وقال العبيدي في دراة له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "أكبر المشاكل التي تواجه العراق حاليا هو نسبة النمو السكاني التي مازالت في مستويات عليا بلغت 2.5% سنويا مما يعني ان عدد السكان يزداد سنويا بنسبة مليون شخص"، مبينا ان "العراق سيبلغ اكثر من 2 مليون شخص سنويا اذا لم يتم السيطرة على نسبة النمو الهائلة".

واضاف العبيدي انه من المتوقع ان "يصل عدد سكان العراق خلال سنة 2057 اكثر من 90 مليون شخص يقابلها عدم وجود خطط استراتيجية طويلة لاستيعاب هذا العدد الهائل من السكان من ناحية التعليم والصحة وفرص العمل".

ولفت الى ان "التوقعات تشير الى ان انتاج النفط العراقي خلال السنوات الخمسين القادمة ستصل الى 6 مليون برميل بالمقابل فان سعر النفط المتوقع سنة 2057 سيكون بحوالي ال 70 دولار وهذا معناه ان معدل دخل الفرد السنوي سيتراجع بحوالي 23% عن ما هو عليه الوضع الان".

 

 

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وطالب العبيدي "بالبدء بحملة تنظيم النسل وتقليل نسبة النمو السكانية لتصل الى 1% سنويا ومن ثم العمل على وضع دراسات استراتيجية لاستيعاب هذا العدد صحيا وتعليميا وتوفير فرص عمل مناسبة للجميع".

ويتوقع الجهاز المركزي للاحصاء بلوغ عدد سكان العراق حاليا اكثر من 39 مليون نسمة، مبينة ان معدل الخصوبة للمراة هي بحدود 3.9 مولود.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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