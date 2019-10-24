خبير اقتصادي يدعو لحملة تنظيم النسل: العراق سيصل الى 90 مليون

وقال العبيدي في دراة له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "أكبر المشاكل التي تواجه العراق حاليا هو نسبة النمو السكاني التي مازالت في مستويات عليا بلغت 2.5% سنويا مما يعني ان عدد السكان يزداد سنويا بنسبة مليون شخص"، مبينا ان "العراق سيبلغ اكثر من 2 مليون شخص سنويا اذا لم يتم السيطرة على نسبة النمو الهائلة".واضاف العبيدي انه من المتوقع ان "يصل عدد سكان العراق خلال سنة 2057 اكثر من 90 مليون شخص يقابلها عدم وجود خطط استراتيجية طويلة لاستيعاب هذا العدد الهائل من السكان من ناحية التعليم والصحة وفرص العمل".

ولفت الى ان "التوقعات تشير الى ان انتاج النفط العراقي خلال السنوات الخمسين القادمة ستصل الى 6 مليون برميل بالمقابل فان سعر النفط المتوقع سنة 2057 سيكون بحوالي ال 70 دولار وهذا معناه ان معدل دخل الفرد السنوي سيتراجع بحوالي 23% عن ما هو عليه الوضع الان".