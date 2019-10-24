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تناولي الهليون لخسارة الوزن... فوائده كثيرة

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أكثر ما تريده النساء هو التخلص من الوزن الزائد ومن تراكم الدهون في منطقة الفخذين والأرداف. يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال ممارسة التمارين المناسبة واتباع نظام غذائي صحي.
ومن المفيد في مقابل ذلك الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية مثل الهليون. فهذا النبات يعتبر مدراً مهماً للبول، ما يعني أنه يساعد على الحد من احتباس الماء في الجسم.

والسبب أنه غني بالماء والألياف والبوتاسيوم ويحتوي على نسبة منخفضة جداً من الملح. كما أنه مصدر للإينولين الذي يحارب السيلوليت ويساهم في حرق الدهون. وهو يحتوي أيضاً على حمض أميني خاص يحلل حمض الاكساليك الذي يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الدهون في خلايا الجسم.


والأهم أن الهليون لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية إذ يمكن استهلاك 25 وحدة فقط مع كل 100 غ منه. ولهذا يعتبر حليفاً للأشخاص الذين يريديون خسارة الوزن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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