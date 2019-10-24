تناولي الهليون لخسارة الوزن... فوائده كثيرة

ومن المفيد في مقابل ذلك الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية مثل الهليون. فهذا النبات يعتبر مدراً مهماً للبول، ما يعني أنه يساعد على الحد من احتباس الماء في الجسم.

والسبب أنه غني بالماء والألياف والبوتاسيوم ويحتوي على نسبة منخفضة جداً من الملح. كما أنه مصدر للإينولين الذي يحارب السيلوليت ويساهم في حرق الدهون. وهو يحتوي أيضاً على حمض أميني خاص يحلل حمض الاكساليك الذي يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الدهون في خلايا الجسم.



والأهم أن الهليون لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية إذ يمكن استهلاك 25 وحدة فقط مع كل 100 غ منه. ولهذا يعتبر حليفاً للأشخاص الذين يريديون خسارة الوزن.