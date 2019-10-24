بالصور.. ما قامت به الشرطة المجتمعية في ساحة التحرير

قامت الشرطة المجتمعية، الخميس، بوضع ملصقات في ساحة التحرير تحث الحفاظ على الممتلكات العامة. وبحسب ما ذكره مراسل الخليج 365، ان عناصر من الشرطة المجتمعية وضعت ملصقات في ساحة التحرير تحث المتظاهرين بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والذي يعد على مدى الحب تجاه البلد". Advertisements



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