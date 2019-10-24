اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عدم وجود اي غلق للمنافذ يوم غد الجمعة والايام التي تليها. وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن هيئة المنافذ الحدودية تؤكد ان جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية وبانسيابية كاملة.



وأوضح أنه لا يوجد اي عائق عن غلق المنافذ وستبقى مفتوحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية تصدر بيانا بخصوص غلق المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.