نائب يحمل المالية مسؤولية تأخير إرسال الموازنة إلى البرلمان

حمل عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، الخميس، وزارة المالية مسؤولية تأخير إرسال موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب بغية التصويت عليها، مشيراً إلى أن نسبة العجز ستكون كبيرة.
وأضاف، أن "التأخير من قبل وزارة المالية والحكومة في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب سينعكس بشكل مباشر على موعد تصويت البرلمان عليها بوقت مبكر"، موضحاً أن "سعر البرميل يعتمد على تقديرات وزارة النفط وشركة سومو لأسعار النفط بالتعاون مع وزارة المالية كي يتم تثبيته بالموازنة مع الفارق التقريبي الموجود على الساحة العالمية".
وأشار السعداوي، إلى أن "نسبة العجز ستبقى كبيرة بالموازنة، لكن في بعض الاحيان قد يكون العجز تخطيطياً أو فعلياً، وبحال ارتفع العجز التخطيطي فانه لن يؤثر على مجمل الموازنة على اعتبار أن الأموال لا تصرف بالسنة الواحدة بكاملها بل بنسب مجزئة ويمكن تدويرها للعام الآخر".
يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت، الخميس (27 حزيران 2019)، تحديد الخامس عشر من شهر أيلول 2019، موعداً لرفع موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء.
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