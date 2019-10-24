الداخلية تصدر بيانا بخصوص تظاهرات الغد: لا داعي للقلق

اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بخصوص تظاهرات الغد، فيما دعت الى عدم القلق من التظاهرات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات يوم غد الجمعة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

واضاف المحنا ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجهوا القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مباديء حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي"، مشيرا الى انه "لاداعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة".

وتابع ان "الاجهزة الامنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء الى اي شكل من اشكال العنف"، موضحا ان "المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن ارائهم ومواقفهم وان مسؤولية القوى الامنية هي تامين التظاهرات والحفاظ على السلم الاهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن".

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و اكد ان "قوات حفظ القانون ستقوم باداء هذه المسؤولية بالتعاون مع المواطنين حفظا للصالح العام"، لافتا الى ان "الجميع يبدي حرصا على السلم والاستقرار وتجاوز الاخطاء التي حصلت في التظاهرات السابقة".

وطالب المحنا "المواطنين مزاولة نشاطاتهم العادية".

ومن المتوقع ان يشهد يوم الجمعة المقبلة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق بينها بغداد، للمطالبة بالاصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.