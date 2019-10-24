افاد مصدر امني، الخميس، بانه تقرر منع سير الدراجات النارية والستوتات في شوارع البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر منع سير الدراجات النارية والستوتات في شوارع البصرة اعتبارا من اليوم الخميس".

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واضاف ان "المنع سيكون من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وحتى انتهاء التظاهرات المزمع عقدها يوم غد".

ومن المتوقع ان يشهد يوم الجمعة المقبلة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق بينها بغداد، للمطالبة بالاصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.