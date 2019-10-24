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منع سير الدراجات النارية والستوتات في شوارع البصرة

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افاد مصدر امني، الخميس، بانه تقرر منع سير الدراجات النارية والستوتات في شوارع البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر منع سير الدراجات النارية والستوتات في شوارع البصرة اعتبارا من اليوم الخميس".

 

 

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واضاف ان "المنع سيكون من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وحتى انتهاء التظاهرات المزمع عقدها يوم غد".

 

 

ومن المتوقع ان يشهد يوم الجمعة المقبلة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق بينها بغداد، للمطالبة بالاصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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