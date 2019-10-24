مصدر مقرب من عبد المهدي: لا صحة لما يشاع بشأن سفر رئيس الوزراء

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، انه لا صحة لما يشاع بشأن سفر رئيس الوزراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مايشاع من معلومات عن سفر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا أساس لها من الصحة".
واضاف المصدر ان "رئيس الوزراء موجود في بغداد وانهى بوقت متاخر يوم امس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "عبد المهدي سيلقي خطابا مهما للشعب العراقي بعد ظهر اليوم الخميس".
يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا نسبته الى مصدر مطلع قوله ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غادر الى خارج العراق.
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