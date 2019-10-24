وزير الدفاع الأميركي يلتقي مسؤولين عراقيين في بغداد

اسماء السيد - بغداد: يلتقي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء في بغداد المسؤولين العراقيين لمناقشة التطورات الإقليمية، بعد وصول قواته الاثنين إلى إقليم كردستان الشمالي، إثر انسحابها من شمال شرق سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي.
وأشار إسبر إلى أنه سيلتقي خصوصًا نظيره العراقي نجاح الشمري. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت في بيان الثلاثاء أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات (الأميركية) داخل العراق".
أوضحت قيادة العمليات في بيان أن "جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان، لتنقل لاحقًا إلى خارج العراق".
وأعلن إسبر في تصريح لشبكة "سي إن إن" خلال مقابلة أجريت معه أثناء زيارة قاعدة الأمير سلطان قرب الرياض، حيث تنتشر قوات أميركية، أن قوات بلاده التي تنسحب من سوريا ستتمركز "موقتًا" في العراق قبل العودة إلى الولايات المتحدة.
يشار إلى أن لدى الولايات المتحدة حاليًا 5200 عسكري في العراق، ينتشرون في إطار التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن. وتوزعهم على عدد من القواعد في العراق يثير جدلًا، حيث تعارض قوى شيعية سياسية وعسكرية عراقية وجودهم، وتطالب بسحبهم من البلاد.
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