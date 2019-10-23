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ليفربول يسحق جينك في ليلة تألق محمد صلاح

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2019-10-23 | 23:31

ليفربول يسحق جينك في ليلة تألق محمد صلاح

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فاز فريق الإنجليزي على فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة لموسم 2019/2020.
تقدم ليفربول جاء سريعًا عن طريق أليكس أوكسلايد تشامبرلين وذلك في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كتيبة يورجن كلوب بهدف بلا مقابل.

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وفي الدقيقة 57 تمكن تشامبرلين من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.


وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 77 بعد تمريرة من المصري محمد صلاح.

ورد ماني الهدية لصلاح في الدقيقة 87 حيث صنع هدفًا تمكن المصري من تسجيله محرزًا بذلك آخر أهداف ليفربول في اللقاء.

أما هدف جينك الوحيد فقد جاء في الدقيقة 88 عن طريق ستيفن أودي.

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