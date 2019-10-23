إنتر ميلان يتخطى دورتموند ويحقق فوزاً غائباً منذ 8 سنوات

رياضة 2019-10-23 | 23:22 35 مشاهدة تمكن فريق إنتر ميلان الإيطالي من الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة، ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا ويعد ذلك أول انتصار للإنتر على فريق ألماني منذ عام 2011. وتواجه الفريقان على ملعب "جوزيبي مياتزا" في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالمسابقة الأوروبية. Advertisements في البداية تقدم لاوتارو مارتينيز للنيراتزوري بهدف في الدقيقة 22.



في الشوط الثاني أهدر مارتينيز ركلة جزاء للإنتر بالدقيقة 82. في الشوط الثاني أهدر مارتينيز ركلة جزاء للإنتر بالدقيقة 82. وبحلول الدقيقة 89 عزز أنطونيو كاندريفا النتيجة لإنتر ميلان بهدف ثاني. بذلك يتصدر برشلونة المجموعة بـ 7 نقاط، ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني بـ 4 نقاط، ثم بوروسيا دورتموند بنفس الرصيد، ويتذيل سلافيا براج بنقطة واحدة.



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