أكدت وزارة النفط، الخميس، على توفر المنتجات النفطية في جميع محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات وبكميات كبيرة، داعية المواطنين الى عدم اللجوء الى تخزين المشتقات النفطية لانها قد تشكل خطرا على حياتهم.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أوعز بتمديد عمل محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات الى ساعات متاخرة من اجل تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المنتجات النفطية"، مؤكداً على "توفر كميات كبيرة من المنتجات النفطية".
ودعا المواطنين الى "التخلص من هاجس الأزمات وشحة المنتجات النفطية"، مشدداً على "اتخاذ كافة الآليات والإجراءات التي تؤمن انسيابية عالية في تدفق المنتجات النفطية الى محطات التعبئة وساحات أسطوانات الغاز".
وأشار حطاب الى "تكثيف زيارات الفرق التفتيشية الى محطات الوقود وساحات بيع الغاز بهدف منع استغلال بعض ضعاف النفوس للمواطنين ، ومنع افتعال الازمات".
كانت هذه تفاصيل خبر النفط: تمديد عمل محطات تعبئة الوقود وتؤكد توفر المنتجات النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.