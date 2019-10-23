النفط: تمديد عمل محطات تعبئة الوقود وتؤكد توفر المنتجات النفطية

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أوعز بتمديد عمل محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات الى ساعات متاخرة من اجل تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المنتجات النفطية"، مؤكداً على "توفر كميات كبيرة من المنتجات النفطية".

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ودعا المواطنين الى "التخلص من هاجس الأزمات وشحة المنتجات النفطية"، مشدداً على "اتخاذ كافة الآليات والإجراءات التي تؤمن انسيابية عالية في تدفق المنتجات النفطية الى محطات التعبئة وساحات أسطوانات الغاز".

وأشار حطاب الى "تكثيف زيارات الفرق التفتيشية الى محطات الوقود وساحات بيع الغاز بهدف منع استغلال بعض ضعاف النفوس للمواطنين ، ومنع افتعال الازمات".