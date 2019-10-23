برشلونة يهزم براغ وينفرد بصدارة مجموعته في دوري الابطال

2019-10-23 | 22:48
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افتتح ليونيل ميسي التسجيل للبارسا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.
في الشوط الثاني تعادل يان بوريل في الدقيقة 50.
وبعد مرور 7 دقائق، سجل أولاينكا هدف عكسي في شباك فريقه، منح التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 57.
بذلك يتصدر برشلونة المجموعة بـ 7 نقاط، ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني بـ 4 نقاط، ثم بوروسيا دورتموند بنفس الرصيد، ويتذيل سلافيا براج بنقطة واحدة.
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