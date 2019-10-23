برشلونة يهزم براغ وينفرد بصدارة مجموعته في دوري الابطال

رياضة 2019-10-23 | 22:48 1,527 مشاهدة Advertisements نجح فريق برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على نظيره سلافيا براج التشيكي بهدفين لهدف، في منافسات دوري أبطال أوروبا واستقبل سلافيا براج نظيره الكتالوني ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، على ملعب "إدين أرين". افتتح ليونيل ميسي التسجيل للبارسا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. في الشوط الثاني تعادل يان بوريل في الدقيقة 50.



وبعد مرور 7 دقائق، سجل أولاينكا هدف عكسي في شباك فريقه، منح التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 57. وبعد مرور 7 دقائق، سجل أولاينكا هدف عكسي في شباك فريقه، منح التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 57. بذلك يتصدر برشلونة المجموعة بـ 7 نقاط، ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني بـ 4 نقاط، ثم بوروسيا دورتموند بنفس الرصيد، ويتذيل سلافيا براج بنقطة واحدة.



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