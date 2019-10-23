الطائي قائدا لعمليات الرافدين

كشف مصدر امني، الاربعاء، بتعيين اللواء الركن جبار نعيمة الطائي قائد لعمليات الرافدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تعيين اللواء الركن جبار نعيمة الطائي قائد لعمليات الرافدين". واضاف المصدر ان "الطائي كان يشغل سابقا معاون قائد عمليات بغداد الكرخ".

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