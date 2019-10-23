تأجيل وتغيير في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز

رياضة 2019-10-23 | 21:21 170 مشاهدة اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل موعد مباراة وتغيير اخرى في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز. وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، غيرت موعد مباراة فريقي الديوانية واربيل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز الى يوم التاسع والعشرين بدلا من السابع والعشرين من الشهر الحالي".



واضافت ان "اللجنة، قررت تأجيل مباراة القوة الجوية وزاخو الى إشعار اخر، بسبب التزام فريق القوة الجوية في البطولة العربية والذي تنتظره مباراة امام فريق المولودية الجزائري يوم 31 من الشهر الحالي في مدينة كربلاء".

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