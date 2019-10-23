رياضيون يعتزمون المشاركة في تظاهرات الجمعة للمطالبة بإرجاع عمل الاولمبية

2019-10-23 | 20:52
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يعتزم عدد من الرياضيين، الخروج بتظاهرة يوم الجمعة المقبل، من اجل المطالبة بإرجاع عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
وقال مصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "مجموعة من رؤساء اتحادات رياضية ورياضيون، سيخرجون خلال تظاهرات الجمعة من اجل تحقيق مطالبهم".
واوضح أن "المتظاهرين سيرفعون شعارات للمطالبة بارجاع عمل اللجنة الاولمبية والغاء قرار 140 الصادر من قبل الحكومة، من اجل اطلاق مستحقاتهم المالية".
ومن المتوقع ان يشهد يوم الجمعة المقبلة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق بينها بغداد، للمطالبة بالاصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.
واوضح أن "المتظاهرين سيرفعون شعارات للمطالبة بارجاع عمل اللجنة الاولمبية والغاء قرار 140 الصادر من قبل الحكومة، من اجل اطلاق مستحقاتهم المالية".
ومن المتوقع ان يشهد يوم الجمعة المقبلة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق بينها بغداد، للمطالبة بالاصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.
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