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تشيلسي يهزم أياكس في عقر داره بدوري الابطال

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2019-10-23 | 20:48

تشيلسي يهزم أياكس في عقر داره بدوري الابطال

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تغلب فريق الإنجليزي، على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من منافسات دور المجموعات من ، التي جمعت الفريقين اليوم.
وافتتح البلجيكي ميتشي باتشواي، التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، بعد عمل رائع بينه وبين الثنائي كريستيان بولسيتش وماركوس ألونسو.

وكان فريق تشيلسي الأفضل طيلة اللقاء الذي حاول بقوة من أجل تحقيق الانتصار اليوم وتحسين موقفه في المجموعة بينما أياكس لم يظهر بالشكل المثالي.


ورفع تشيلسي رصيده لـ6 نقاط في وصافة المجموعة الثامنة متأخر عن أياكس بفارق الأهداف.

يشار إلى أن فالنسيا وليل سوف يلتقيان الليلة ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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