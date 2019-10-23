تشيلسي يهزم أياكس في عقر داره بدوري الابطال

وافتتح البلجيكي ميتشي باتشواي، التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، بعد عمل رائع بينه وبين الثنائي كريستيان بولسيتش وماركوس ألونسو.

وكان فريق تشيلسي الأفضل طيلة اللقاء الذي حاول بقوة من أجل تحقيق الانتصار اليوم وتحسين موقفه في المجموعة بينما أياكس لم يظهر بالشكل المثالي.



ورفع تشيلسي رصيده لـ6 نقاط في وصافة المجموعة الثامنة متأخر عن أياكس بفارق الأهداف.

يشار إلى أن فالنسيا وليل سوف يلتقيان الليلة ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

