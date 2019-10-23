تشيلسي يهزم أياكس في عقر داره بدوري الابطال

2019-10-23 | 20:48
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تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي، على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، التي جمعت الفريقين اليوم.
وكان فريق تشيلسي الأفضل طيلة اللقاء الذي حاول بقوة من أجل تحقيق الانتصار اليوم وتحسين موقفه في المجموعة بينما أياكس لم يظهر بالشكل المثالي.
ورفع تشيلسي رصيده لـ6 نقاط في وصافة المجموعة الثامنة متأخر عن أياكس بفارق الأهداف.
يشار إلى أن فالنسيا وليل سوف يلتقيان الليلة ضمن مباريات المجموعة ذاتها.
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