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العراق يشارك في خليجي 24 بالاساسي ام بالاولمبي؟.. اتحاد الكرة يرد

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2019-10-23 | 20:39

العراق يشارك في خليجي 24 بالاساسي ام بالاولمبي؟.. اتحاد الكرة يرد

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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، عن المنتخب الذي سيمثله في كأس الخليج "خليجي 24" والتي تقام منافساتها في قطر
وسحبت قرعة "خليجي 24" ظهر اليوم، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره العماني في اولى مبارياته في الـ24 من تشرين الثاني المقبل، وتستمر البطولة حتى السادس من كانون الاول المقبل.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد اتحاد الكرة وعلى هامش قرعة اليوم، تحدث مع لجنة كأس الخليج لكرة القدم من اجل منح العراق حق استضافة بطولة كأس الخليج 25 وكان هناك رغبة كبيرة لدى اللجنة بالموافقة على طلبنا الذي سيتم حسمه خلال اجتماع الجمعية العمومية التي تنعقد على هامش خليجي 24".


وعن مسالة المشاركة بالمنتخب الوطني او بالاولمبي في "خليجي 24"، اكد الخرساني، أن "مشاركة المنتخب الاولمبي في المسابقة ليست ضمن خططنا، فالعراق سيشارك بالفريق الاول"، مشيراً إلى أن "جميع الدول المشاركة ابدت رغبتها بالمشاركة بالفريق الاول في البطولة".

وتقام بطولة كأس الخليج بمشاركة 5 منتخبات وهي: قطر، العراق، الكويت، عُمان، اليمن.

يذكر ان المنتخب الاولمبي، سيشارك في بطولة DUBAI CUP للمنتخبات الاولمبية تحت سن 23 عاماً والتي ستقام في دبي خلال الشهر المقبل بمشاركة منتخبات (الإمارات والسعودية وسوريا والأردن والبحرين وأوزبكستان وكوريا الجنوبية).

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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