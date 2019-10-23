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2019-10-23 | 20:39
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وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد اتحاد الكرة وعلى هامش قرعة اليوم، تحدث مع لجنة كأس الخليج لكرة القدم من اجل منح العراق حق استضافة بطولة كأس الخليج 25 وكان هناك رغبة كبيرة لدى اللجنة بالموافقة على طلبنا الذي سيتم حسمه خلال اجتماع الجمعية العمومية التي تنعقد على هامش خليجي 24".
وعن مسالة المشاركة بالمنتخب الوطني او بالاولمبي في "خليجي 24"، اكد الخرساني، أن "مشاركة المنتخب الاولمبي في المسابقة ليست ضمن خططنا، فالعراق سيشارك بالفريق الاول"، مشيراً إلى أن "جميع الدول المشاركة ابدت رغبتها بالمشاركة بالفريق الاول في البطولة".
وتقام بطولة كأس الخليج بمشاركة 5 منتخبات وهي: قطر، العراق، الكويت، عُمان، اليمن.
يذكر ان المنتخب الاولمبي، سيشارك في بطولة DUBAI CUP للمنتخبات الاولمبية تحت سن 23 عاماً والتي ستقام في دبي خلال الشهر المقبل بمشاركة منتخبات (الإمارات والسعودية وسوريا والأردن والبحرين وأوزبكستان وكوريا الجنوبية).
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يشارك في خليجي 24 بالاساسي ام بالاولمبي؟.. اتحاد الكرة يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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