كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عدم وجود أي نية لفرض حظر للتجوال او قطع الانترنت في بغداد والمحافظات. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر قوله انه "لا توجد أي نية لفرض حظر للتجوال في بغداد والمحافظات". Advertisements واضاف انه "لن يتم قطع خدمة الإنترنت ايضا". ومن المتوقع ان يشهد يوم الجمعة المقبلة تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق بينها بغداد، للمطالبة بالاصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.



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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للوكالة الرسمية: لا حظر للتجوال ولا قطع انترنت الجمعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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