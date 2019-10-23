تعيين فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية السعودية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الاربعاء، أمر بتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية بعد إعفاء إبراهيم العساف من منصبه". واصدر ايضا الملك السعودي امرا ملكيا آخر بـ"تعيين إبراهيم العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء".

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