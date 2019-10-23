كشف مصدر امني، الاربعاء، ان الفريق الركن قيس المحمداوي تسلم قيادة عمليات بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الفريق الركن قيس المحمداوي تسلم قيادة عمليات بغداد خلفا للفريق الركن جليل الربيعي". يذكر ان اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في التظاهرات اوصت في تقريرها النهائي الذي اعلن يوم امس، باعفاء قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحمداوي يستلم قيادة عمليات بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.