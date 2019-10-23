نائب: جهات حالت دون عقد جلسة البرلمان خلال الاسبوع الحالي

اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاربعاء، ان بعض الجهات لم ترغب بعقد الجلسات قبل موعد التظاهرات في الـ25 من الشهر الجاري ما ادى الى تاجيلها للسبت المقبل، مشددا على اهمية ان يكون البرلمان على قدر المسؤولية.

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب كان الاجدر به المضي بعقد جلساته في هذا الاسبوع والنظر بشكل تفصيلي لمطالب المتظاهرين والقوانين المهمة المرتبطة بالخدمات"، مبينا ان "تاجيل الجلسات الى مابعد التظاهرات لم تكن خطوة جيدة لكن بعض الجهات حالت دون عقدها في هذا الوقت وتأجيلها الى السبت المقبل".

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واضاف القدو ان "تواجد مجلس النواب ضمن الحدث السياسي بكل قوة ودعم الحكومة في التشريعات التي تحتاجها لتقديم ما يطالب به المواطن من خدمات هو امر ضروري بهذه المرحلة المهمة"، لافتا الى "اننا نتمنى من مجلس النواب ان يكون على قدر المسؤولية يوم السبت القادم من خلال دراسة الاصلاحات وكيفية ايجاد تغيير جوهري في بنية النظام السياسي وتقديم الخدمات".

وكانت الامانة العامة لمجلس النواب اكدت، امس الثلاثاء، ان الجلسة القادمة وبحسب الموعد المقرر ستعقد يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري، وستخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين، ومناقشة التقرير النهائي الحكومي الخاص بالتحقيق بالاعتداءات على المتظاهرين، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، مؤكدة انه لم يرد إلى رئاسة مجلس النواب حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة.