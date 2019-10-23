بالفيديو غليان شعبي يسود الشارع قبيل انطلاق التظاهرات

مشهد يسوده الغموض قبيل التظاهرات المزمع انطلاقها بعد يومين، فما بين الاستعدادت والإصلاحات الحكومية يترقب الشارع العراقي تحقيق مطالب المتظاهرين في القريب العاجل .

حذر شديد وترقب يسود الأوساط الشعبية مع اقتراب يوم الجمعة موعد انطلاق التظاهرات، حيث يؤكد مراقبون ان الحكومة لم تتمكن من امتصاص غضب المتظاهرين والمحتجين على سوء الأداء الحكومي رغم اطلاق ثلاث حزم للإصلاحات التي لم تبصر النور الى حتى الان

المطالب التي ينادي بها المتظاهرون لم تخرج عن كونها مطالب مشروعة رغم ان ملابسات كثيرة قد تخللتها ...فالقضاء على البطالة واحالة الفاسدين الى القضاء وتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين هي اولى المطالب والامنيات التي ما زال ينادى بها المحتجون .

فيما يؤكد مواطنون اخرون ان الاجراءات المشددة ووالتصعيد في الاحداث ينعكس بصورة سلبية على ارزاقهم ، وقد تستغل تلك الظروف من قبل تجار الازمات المستفيدين من غلاء الاسعار على السلع والبضائع .

