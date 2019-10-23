حقوق الانسان النيابية: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخيب للآمال

وصفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، التقرير الحكومي حول التظاهرات بأنه "مخيب للآمال"، مطالبة بتشكيل لجنة حيادية لتقصي الحقائق واعلان "ماحصل وسيحصل".
وأضاف الصالحي، "الا اننا صدمنا بواقع استثنائي حينما استخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والضرب المبرح دون الأخذ بنظر الاعتبار قواعد الاشتباك التي ينبغي الأخذ بها في حالات التظاهر والتعبير عن الرأي، ولذلك تحمّل لجنة حقوق الانسان البعض من الكتل السياسية منذ عدة دورات في عدم تلبية طلب اللجنه بخصوص تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
واشارت اللجنة الى، أن "التقرير الحكومي مخيب للآمال ولم يكشف للرأي العام من اصدر الأوامر بقتل المواطنين مدنيين أم أمنيين، ونؤكد بأن الحكومة واجهزتها الأمنية لابد ان تكشف للبرلمان والشعب حقيقة ماحصل وما سيحصل منه جراء الاستهداف للمؤسسات الإعلامية والنشطاء المدنيين، ولذلك تطالب لجنه حقوق الانسان بتشكيل لجنة حيادية تتولى قضية التقصي عن الحقائق التي اودت بحياة المتظاهرين وأنزال القصاص بحق كل من سبب في اشاعة الفوضى بين الشعب الذي نادى بأعلى أصواته مطالبا بحقه في العيش الكريم والسكن اللائق ومعبرا عن رأيه في التظاهر السلمي دون المساس بالأملاك العامة والأشخاص".
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