عبد المهدي: نسمع مطالب شعبنا ونلبيها وتقرير اللجنة التحقيقية مهني

وقال عبد المهدي في تصريح صحفي عقب مشاركته، بتشييع الشهيد اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة في مقر قيادة الشرطة الاتحادية، إن الشهداء هم نبراس هذه الأمة وقادتها الذين يفتحون آفاق المستقبل ويذودون عن اوطانهم وشعوبهم، ونقف اليوم لنحيي أحد شهدائنا الأبطال الذين قدموا حياتهم في مقاتلة داعش والارهاب.واضاف "سنستمر بمقاتلة داعش ومواجهة هذا التحدي رغم كل الصعوبات"، واشار الى الاحداث التي شهدها العراق والحراك الشعبي والتظاهرات، مؤكدا "اننا نسمع مطالب شعبنا ونعمل على تلبيتها، كما ان داعش مازال يمارس اعمالا ارهابية ويحاول استغلال مهام قواتنا وكثف من نشاطاته ، اضافة الى التطورات الاقليمية والشقيقة سوريا، مايجعل قواتنا الأمنية امام عدة تحديات وتهديدات".

واشار الى "نتائج اللجنة التحقيقية وتقريرها المهني"، مؤكدا اننا "سنعالج الأخطاء ، كما نقف بكل قوة وحزم مع قواتنا من الجيش والشرطة والبيشمركة".



ودعا "القوى السياسية الى العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام".