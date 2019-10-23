بالاسماء.. 39 نائبا يشكلون 'التجمع النيابي للتصحيح و التغيير'

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أعلن تسعة وثلاثون نائباً في البرلمان، اليوم الأربعاء، تأسيس "التجمع النيابي للتصحيح والتغيير"، مشيرين إلى أن التجمع سيعمل على عدد تحقيق من الأهداف من بينها تهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة.
وأضاف البيان، أن "التجمع سيعمل على القيام بمساءلة الحكومة العراقية على الإخفاقات الأمنية والخدمية مقدمة لاستجوابها، وتهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ودعم المحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد التي شكلها مجلس القضاء الأعلى وسنعمل على دعمها بكل الوسائل".
وتابع، أن التجمع سيعمل أيضاً على "تشكيل لجنة نيابية لاقتراح تعديل الدستور على أن تنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ٦٠ يوماً، وإيقاف عمل مجالس المحافظات الحالية ابتداءا من ١-١١-٢-٢٠١٩ والنظر في جدوى وجودها خلال التعديل الدستوري، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة وكتابة سلم رواتب جديد يراعي العدالة الاجتماعية بين كل طبقات المجتمع العراقي، ومتابعة طلبات المتظاهرين والسعي لإنجازها من خلال دوائر الدولة المختلفة".
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