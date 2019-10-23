شددت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، على اهمية حماية المواطنين الذين يتظاهرون بشكل "سلمي وحضاري"، مخاطبة اياهم "واجبنا حمايتكم".
وشدد رسول على ضرورة "التعاون بين المتظاهرين وقوى الامن"، مخاطبا المتظاهرين السلميين بالقول "واجبنا حمايتكم".
وأطلقت وزارة الدفاع، في وقت سابق اليوم الاربعاء، هاشتاگ #واجبنا_حمايتكم للمشاركين بالمظاهرات المرتقبة، من اجل سلمية المظاهرات والمتظاهرين والقوات الامنية.
ومن المتوقع خروج تظاهرات "سلمية" دعا اليها ناشطون "شباب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من تشرين اول الجاري، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الاول من الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع للمتظاهرين السلميين: واجبنا حمايتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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