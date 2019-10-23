الدفاع للمتظاهرين السلميين: واجبنا حمايتكم

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، العميد يحيى رسول، في حديث لـ الخليج 365، إن القوات الامنية حريصة كل الحرص على حماية المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي وحضاري.

وشدد رسول على ضرورة "التعاون بين المتظاهرين وقوى الامن"، مخاطبا المتظاهرين السلميين بالقول "واجبنا حمايتكم".



وأطلقت وزارة الدفاع، في وقت سابق اليوم الاربعاء، هاشتاگ #واجبنا_حمايتكم للمشاركين بالمظاهرات المرتقبة، من اجل سلمية المظاهرات والمتظاهرين والقوات الامنية.

ومن المتوقع خروج تظاهرات "سلمية" دعا اليها ناشطون "شباب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من تشرين اول الجاري، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الاول من الشهر الحالي.