عبد المهدي يستقبل وزير الدفاع الأميركي

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر. وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر". يذكر أن اسبر وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد والتقى بوزير الدفاع نجاح الشمري.





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