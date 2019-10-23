اعتبر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الأربعاء، انعقاد جلسات مجلس النواب وتواجد النواب في الوقت الحالي أمراً ضرورياً لمساندة حقوق المتظاهرين.
وأضاف، أن "علينا التواجد في داخل المجلس وبحضور كامل لمساندة حقوق المتظاهرين لأننا من الشعب ونمثل الشعب الذي هو من سيقرر اتجاهات المستقبل لهذا البلد وهذه الدولة لأن الأحزاب أثبتت أنها لا تعرف الطريق الذي ينهض بهذا البلد ويحل مشاكله".
وتابع الجبوري قائلاً: "نراهن على وعي أبناء شعبنا بنقل العراق من الإحباط إلى نقطة الشروع بالأمل وسنحمل هذ الأمل ونبني عليه خططنا بمراقبة جماهيرية وبخطى مدروسة على أسس علمية واقتصادية مرفقة بإعلان حالة الحرب على الفساد والفاسدين".
كانت هذه تفاصيل خبر المالية النيابية: تواجد النواب وانعقاد جلسات البرلمان ضرورة في هذه اللحظات الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.