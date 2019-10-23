المالية النيابية: تواجد النواب وانعقاد جلسات البرلمان ضرورة في هذه اللحظات الصعبة

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نحن اعضاء مجلس النواب انتخبنا الشعب وعلينا أن نقوم بواجباتنا في هذه اللحظات الصعبة والتأريخية التي يمر بها العراق".

وأضاف، أن "علينا التواجد في داخل المجلس وبحضور كامل لمساندة حقوق المتظاهرين لأننا من الشعب ونمثل الشعب الذي هو من سيقرر اتجاهات المستقبل لهذا البلد وهذه الدولة لأن الأحزاب أثبتت أنها لا تعرف الطريق الذي ينهض بهذا البلد ويحل مشاكله".



وتابع الجبوري قائلاً: "نراهن على وعي أبناء شعبنا بنقل العراق من الإحباط إلى نقطة الشروع بالأمل وسنحمل هذ الأمل ونبني عليه خططنا بمراقبة جماهيرية وبخطى مدروسة على أسس علمية واقتصادية مرفقة بإعلان حالة الحرب على الفساد والفاسدين".