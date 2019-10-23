وزير: عبد المهدي يرفض الاستقالة ويعدها هروبا من المسؤولية

أعلن وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "لن يستقيل"، مبينا ان عبد المهدي يعد الاستقالة "هروباً من المسؤولية".
واضاف ان "الحكومة نفذت اغلب الوعود التي قطعتها والمتبقي منها سينفذ قريباً".
ومن المتوقع خروج تظاهرات "سلمية" دعا اليها ناشطون "شباب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من تشرين اول الجاري، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الاول من الشهر الحالي.
وتطالب قوى سياسية الحكومة الحالية التي يؤوسها عبد المهدي بالاستقالة وتشكيل حكومة انقاذ، فيما ترى قوى اخرى أن الاستقالة ليست حلا لاجتياز الازمة التي تمر بها البلاد، محذرة من جر "البلاد الى المجهول".
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