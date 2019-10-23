الرئاسات الثلاث تؤكد على تأمين الحماية للمتظاهرين

أكدت الرئاسات الثلاث، اليوم الأربعاء، على تأمين الحماية للمتظاهرين، مشددةً على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ مطالب المتظاهرين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف اجتماعاً عُقد في قصر السلام ببغداد لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".



وأضاف البيان، أن "الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، وتم التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي".

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