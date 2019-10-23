ابدى ائتلاف الوطنية، اليوم الأربعاء، استغرابه من تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات، معتبراً أن التقرير "غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم الأحداث"، فيما دعا إلى محاكمة علنية بحق المتورطين الذين وردت أسماؤهم أو من لم ترد في تقرير اللجنة.
وأضاف، أن "المرور على هذا الحدث الجلل دون تسمية الامور بمسمياتها، مرفوض شكلاً ومضموناً، لقد تجاهل التقرير كذلك حالات الاعتداء التي تعرضت لها بعض المؤسسات الاعلامية، فضلاً عن أن تقرير اللجنة يوجه اتهامات لبعض المتسببين في الاعتداء على التظاهرات غير كافٍ مطلقاً".
ودعا الائتلاف إلى "محاكمة كل من ورد اسمه او من لم يرد اسمه في تقرير اللجنة بالاعتداء على المتظاهرين في محاكم علنية وأمام الشعب لإعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية وللتعرف على من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص ولتبيان الحق من الباطل".
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية يستغرب تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات ويدعو لمحاكمة علنية للمتورطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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