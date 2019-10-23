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الوطنية يستغرب تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات ويدعو لمحاكمة علنية للمتورطين‬

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‫ابدى ائتلاف الوطنية، اليوم الأربعاء، استغرابه من تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات، معتبراً أن التقرير "غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم الأحداث"، فيما دعا إلى محاكمة علنية بحق المتورطين ‬الذين وردت أسماؤهم أو من لم ترد في تقرير اللجنة.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه يستغرب "ما جاء في التقرير النهائي للجنة المختصة بالاعتداء على المتظاهرين ويعده غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم وعِظِم الأحداث التي رافقت التظاهرات خصوصاً وأن التحقيق لم يكتمل بعد، بدليل تقديم المتهمين لتحقيق آخر، كما وان للقضاء كلمته بهذا الصدد، كما يستغرب ائتلاف الوطنية أيضاً أن تكون هذا اللجنة اصلاً برئاسة الأخ المحترم وزير التخطيط لأن سياقاتها ليست من اختصاصه".

وأضاف، أن "المرور على هذا الحدث الجلل دون تسمية الامور بمسمياتها، مرفوض شكلاً ومضموناً، ‫لقد تجاهل التقرير كذلك حالات الاعتداء التي تعرضت لها بعض المؤسسات الاعلامية، فضلاً عن أن تقرير اللجنة يوجه اتهامات لبعض المتسببين في الاعتداء على التظاهرات غير كافٍ مطلقاً".

ودعا الائتلاف إلى "محاكمة كل من ورد اسمه او من لم يرد اسمه في تقرير اللجنة بالاعتداء على المتظاهرين في محاكم علنية وأمام الشعب لإعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية وللتعرف على من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص ولتبيان الحق من الباطل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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