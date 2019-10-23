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رسمياً.. موعد جديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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2019-10-23 | 11:29

رسمياً.. موعد جديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين وريال مدريد والتي كانت من المفترض إقامتها يوم 26 تشرين الأول الحالي.
وتم تأجيل المباراة بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي ستقام في هذا اليوم، داخل إقليم كتالونيا اعتراضاً على بعض الأحكام القضائية تجاه قادة سابقين كانوا يطالبون بالانفصال عن الدولة الإسبانية منذ عام 2017.

ووافقت لجنة المسابقات بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، على "إقامة المباراة في 18 كانون الأول المقبل، وجاء القرار بعد تحليل مقترحات كلا الناديين في الأيام الأخيرة".

وكانت هناك عدة اقتراحات منها، نقل المباراة إلى "سانتياجو برنابيو" وهو ما اعترض عليه وبرشلونة، أو إقامة المباراة يوم 4 ديسمبر وهذا ما لم يتم الموافقة عليه من جانب لجنة المسابقات رغم أنه اقتراح من رابطة الأندية الإسبانية.


وستقام المباراة بشكل طبيعي على ملعب "كامب نو" في اليوم الجديد المحدد لها، رغم اعتراض الرابطة لوجود مباريات لبطولة كأس ملك إسبانيا في نفس اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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