رسمياً.. موعد جديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وتم تأجيل المباراة بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي ستقام في هذا اليوم، داخل إقليم كتالونيا اعتراضاً على بعض الأحكام القضائية تجاه قادة سابقين كانوا يطالبون بالانفصال عن الدولة الإسبانية منذ عام 2017.ووافقت لجنة المسابقات بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، على "إقامة المباراة في 18 كانون الأول المقبل، وجاء القرار بعد تحليل مقترحات كلا الناديين في الأيام الأخيرة".

وكانت هناك عدة اقتراحات منها، نقل المباراة إلى "سانتياجو برنابيو" وهو ما اعترض عليه ريال مدريد وبرشلونة، أو إقامة المباراة يوم 4 ديسمبر وهذا ما لم يتم الموافقة عليه من جانب لجنة المسابقات رغم أنه اقتراح من رابطة الأندية الإسبانية.



وستقام المباراة بشكل طبيعي على ملعب "كامب نو" في اليوم الجديد المحدد لها، رغم اعتراض الرابطة لوجود مباريات لبطولة كأس ملك إسبانيا في نفس اليوم.